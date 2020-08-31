На одному з пляжів Одеси відпочиваючі стали свідками обурливого інциденту
Про це вони розповіли в соцмережах, передає Politeka.net.
Так, на міському пляжі на 16 станції Великого Фонтану чоловік прийшов на пірс і при всіх розвіяв прах над морем своєї родички. Далі труну покійної залишив на загальний огляд на пірсі, після чого кришку перекинуло в воду.
Обуренню пляжників немає меж.
"Вічна пам'ять": екс-чоловік Наташі Корольової заговорив про трагедію, вразивши фото в обнімку з Лолітою
"Що рука робить в бікіні?": красуня з "Квартал 95" попалася на витівках біля басейну, фото
Роздягнена Пугачова ошелешила дорослими іграми з Галкіним прямо у ванній: «Гидко дивитися на цю…»
Пенсія з 1 вересня 2020 року: кому призначені нові доплати і надбавки, "по 500 гривень..."
«Блюзнірству немає меж. Може бути це була остання воля покійної, але це не робиться на міських пляжах», - впевнені вони.
Раніше ми повідомляли, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю заражених, яких виявили за добу.
Станом на 9:00 31 Серпня на території Одещини лабораторно зареєстровано 7283 випадків захворювання з початку пандемії. З них 189 підтвердили за минулу добу.
Треба відзначити, що тепер Одеська область лідирує за тепами поширення серед усіх регіонів України. На другому місці Харківська область - 187 нових випадків, на третьому - Івано-Франківська – 185 нових хворих.
У той же час Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що за останню добу вірус виявили у 78 — у одеситів, з них троє дітей: дівчинка у віці півтора року і два хлопчики 13 і 14 років. Вони знаходяться вдома під наглядом педіатрів.
Нагадавши, Одещина перейшла нову грань, тисячі заражених людей: стало відомо, де найнебезпечніше
Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"
Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву