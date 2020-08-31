На одному з пляжів Одеси відпочиваючі стали свідками обурливого інциденту

Про це вони розповіли в соцмережах, передає Politeka.net.

Так, на міському пляжі на 16 станції Великого Фонтану чоловік прийшов на пірс і при всіх розвіяв прах над морем своєї родички. Далі труну покійної залишив на загальний огляд на пірсі, після чого кришку перекинуло в воду.

Обуренню пляжників немає меж.

«Блюзнірству немає меж. Може бути це була остання воля покійної, але це не робиться на міських пляжах», - впевнені вони.

Раніше ми повідомляли, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю заражених, яких виявили за добу.

Станом на 9:00 31 Серпня на території Одещини лабораторно зареєстровано 7283 випадків захворювання з початку пандемії. З них 189 підтвердили за минулу добу.