На одному з пляжів Одеси відпочиваючі стали свідками обурливого інциденту

Про це вони розповіли в соцмережах, передає  Politeka.net.

Так, на міському пляжі на 16 станції Великого Фонтану чоловік прийшов на пірс і при всіх розвіяв прах над морем своєї родички. Далі труну покійної залишив на загальний огляд на пірсі, після чого кришку перекинуло в воду.

Обуренню пляжників немає меж.

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«Блюзнірству немає меж. Може бути це була остання воля покійної, але це не робиться на міських пляжах», - впевнені вони.

Раніше ми повідомляли, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю заражених, яких виявили за добу.

Станом на 9:00 31 Серпня на території Одещини лабораторно зареєстровано 7283 випадків захворювання з початку пандемії. З них 189 підтвердили за минулу добу.

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Треба відзначити, що тепер Одеська область лідирує за тепами поширення серед усіх регіонів України. На другому місці Харківська область - 187 нових випадків, на третьому - Івано-Франківська – 185 нових хворих.

У той же час Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що за останню добу вірус виявили у 78 — у одеситів, з них троє дітей: дівчинка у віці півтора року і два хлопчики 13 і 14 років. Вони знаходяться вдома під наглядом педіатрів.

Нагадавши, Одещина перейшла нову грань, тисячі заражених людей: стало відомо, де найнебезпечніше

Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"

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