З Одеської лікарні масово тікають медики після того, як медзаклад стало приймати заражених китайською інфекцією

Про це в ході брифінгу розповіла директор міськздоров'я Олена Якименко, передає Politeka.net

Йдеться міській лікарні №5 на Лідерсовському бульварі в парку Шевченка.

Як повідомила чиновниця, з 13 серпня на базі ДКЛ №5 розгорнули додаткове відділення на 60 ліжок для хворих з підозрою на Covid-19. За цей період з медустанови звільнилися 14 співробітників. За її словами, заяви про звільнення написали 2 лікарі, 5 медсестер і 7 молодших медсестер. Ще 8 лікарів взяли відпустки за свій рахунок.

«У цих відділеннях працювали вузькі фахівці-кардіологи. Вони не стикалися з веденням хворих з коронавірусною інфекцією і пневмонією. Там віковий склад, в основному, відсотків десь 70, після 60 років. У зв'язку з цим люди звільнилися або пішли у відпустку без утримання, - пояснила Якименко.

Тепер замість них залучають медиків з інших лікарень. За словами Олени Якименко, вже взяли на роботу 12 лікарів і одну медсестру.



"Там залишилося працівників-близько 7 лікарів, які завжди працювали в кардіологічних відділеннях. У зв'язку з цим, ми не змогли забезпечити чергування, - додала Якименко.

Раніше ми повідомляли, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю заражених, яких виявили за добу.

Станом на 9:00 31 Серпня на території Одещини лабораторно зареєстровано 7283 випадків захворювання з початку пандемії. З них 189 підтвердили за минулу добу.

Треба відзначити, що тепер Одеська область лідирує за тепами поширення серед усіх регіонів України. На другому місці Харківська область - 187 нових випадків, на третьому - Івано-Франківська – 185 нових хворих.

У той же час Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомляє, що за останню добу вірус виявили у 78 — у одеситів, з них троє дітей: дівчинка у віці півтора року і два хлопчики 13 і 14 років. Вони знаходяться вдома під наглядом педіатрів.

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