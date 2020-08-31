В Одесі радикально налаштовані громадяни напали на учасників маршу ЛГБТ

Відповідні кадри облетіли інтернет, передає Politeka.net

Так, у неділю, 30 серпня, на Думській площі відбувся запланований гей-парад, організований спільнотою «Одеса-прайд». Однак учасники маршу далеко пройти не змогли. Їх зустріли противники з маршу, що відбувся раніше, за традиційні цінності з організації "Традиція і порядок".

Почалася бійка, в хід пішли яйця і газ. Після цього учасників Маршу "За сімейні цінності" та інших противників "Маршу рівності" почала брати в кільце численна поліція. Близько 5-и активістів затримали, а одному поліцейському проломили голову, його госпіталізувала швидка допомога.

У цей час представники ЛГБТ-спільноти були оточені Нацгвардією і поліцією.

Деякі європейські країни вже відреагували на напади.

Зокрема, британський посол в Україні Мелінда Сімонс закликала українську поліцію розслідувати напад активістів на учасників Маршу рівності в Одесі як злочин на ґрунті ненависті. Про це вона написала у своєму твіттер-акаунті.

"Приголомшена нападом на Марш рівності в Одесі вчора. Демократія заснована на повазі до прав людини. Насильство проти учасників демонстрації було злочином на ґрунті ненависті, і я закликаю поліцію розслідувати його саме як злочин ненависті", - йдеться в повідомленні.

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