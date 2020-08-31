Раніше він продавав їх за завищеною ціною

Одеський депутат труханівської партії"Довіряй справам" Левон Нікогосян вирішив почати свою виборчу кампанію з роздачі медичних масок

Як повідомляє місцеве видання « Думська» , раніше Левон Нікогосян, який є директором КП "Одесфарм", продавав ці маски за завищеною ціною.

Дмитро Шпінарьов опублікував на своїй сторінці в Facebook фотографію"набору агітатора".

"Таке враження, що цього року кандидати зможуть заощадити. Маски дешевше гречки", - прокоментував Шпинарьов.

Нагадаємо, на самому початку епідемії COVID-19 аптеки «Одесфарм», користуючись ажіотажним попитом, продавали медичні маски за ціною, яка в 25 разів перевищувала докарантинну. Причому маски від комунального підприємства були дорожчі, ніж ті, що реалізовували приватні аптеки.

Зазначимо, що виборчий кодекс забороняє проведення передвиборчої агітації шляхом «надання виборцям, установам, організаціями, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування та спиртних напоїв, товарів... пільг, переваг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних квитків, інших матеріальних і нематеріальних активів».

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