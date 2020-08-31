Відомий гуморист Олег Філімонов підтвердив, що балотуватиметься в мери Одеси

Про це сам шоумен розповів в інтерв'ю журналістам «7 каналу».

Народний артист України, а також бізнесмен Філімонов вирішив стартувати на місцевих виборах від провладної партії "Слуга народу".

Як розповів шоумен, таку пропозицію йому зробив особисто президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що три місяці тому глава держави запросив його з дружиною в офіс президента і під час обіду зробив пропозицію. Філімонов довго все зважував, але в підсумку все-таки вирішив, що братиме участь у виборах.

Артист з "Джентельмен шоу" оцінює свої шанси на перемогу - 50 на 50.

"Якщо виграю я - виграє Одеса", - говорить він.

Говорячи про свого головного суперника, діючого мера Геннадія Труханова артист зазначає, що одесити вже втомилися від того, що розвиток міста часто приписують як його особисту заслугу, хоча робить це мер за бюджетні гроші.

"Я ніколи не крав і досі не вмію цього робити і сподіваюся, що ніколи не навчуся", - стверджує Філімонов і уточнює, що у нього є потужна команда фахівців.

До слова, Олег Миколайович Філімонов (рід. 26 лютого 1952, Миколаїв) — підприємець, актор театру і кіно, сценарист, філолог, педагог, телеведучий, пародист, шоумен, комік і музикант. Учасник команди КВК»Одеські джентльмени". Ведучий телепередач "Джентльмен-шоу», «Філімонов і компанія», "Камера сміху".

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