Передача була випущена в далекому 1994 році

У мережі відшукали жарт про Крим, випущену телепередачею "Джентельмен шоу" під керівництвом Олега Філімонова, який став офіційним кандидатом у мери Одеси

Передача була зняла ще в далекому 1994 році. Відповідне відео з'явилося в Інтернеті, передає Politeka.net. (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Фрагмент з рубрики" Одеські підсумки " від 1 квітня 1994-го року.

"Дядя Сеня, як ви ставитеся до того, що Крим може відокремитися від України?",- запитують у одесита.

«А як я можу до цього ставиться? Різко негативно, тільки після відділення Одеси", - без роздумів відповідає дядько Сеня.

Раніше ми повідомляли, відомий гуморист Олег Філімонов підтвердив, що балотуватиметься в мери Одеси.

Про це сам шоумен розповів в інтерв'ю журналістам.

Народний артист України, а також бізнесмен Філімонов вирішив стартувати на місцевих виборах від провладної партії "Слуга народу".

Як розповів шоумен, таку пропозицію йому зробив особисто президент України Володимир Зеленський. Він уточнив, що три місяці тому глава держави запросив його з дружиною в офіс президента і під час обіду зробив пропозицію. Філімонов довго все зважував, але в підсумку все-таки вирішив, що братиме участь у виборах.

Нагадавши, Одещина перейшла нову грань, тисячі заражених людей: стало відомо, де найнебезпечніше

Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"

Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву