Одеситка з дитиною розповіла, через які муки їм довелося пройти, щоб домогтися госпіталізації під час карантину

Про це пише інформаційний портал УСІ.

Так, 1 вересня, 7-річному хлопчикові стало погано після шкільної лінійки. У дитини піднялася висока температура (вище 39 градусів) і мати викликала бригаду швидку допомогу.

"До вечора ми викликали швидку, яка їхала до нас 45 хвилин. До нас піднявся лікар, який запропонував облити водою дитину і покласти під вентилятор. Нічого путнього не сказав, тільки те, що це схоже на вірусну інфекцію. На питання: "так що ж це?"- він відповів, що не знає "може коронавірус, може ні", - розповіла мама школяра на ім'я Анна.

Далі медик швидкої, за словами одеситки, запропонував збити температуру і порадив не їхати в лікарню, так як всі медустанови міста переповнені.

"Моєму синові вкололи анальгін, і лікар порадив купити ліки від горла", - продовжила свою розповідь жінка.

Однак на другий день ситуація не покращилася, і стривожена мати звернулася до сімейного лікаря, який опинився у відпустці.

«Дільнична медсестра відправила нас в екстрений центр, а ті назад в поліклініку, так як на температуру не виїжджають. Коло замкнулося. Зрештою, ми прийшли в поліклініку в екстрений кабінет, де лікарі поставили Можливий діагноз-загин жовчного. Для точного діагнозу необхідно зробити УЗД – але без направлення сімейного лікаря, поліклініці, - не можна, додому нас відправили з антибіотиками", - розповіла одеситка.

Тим часом, голова облздрва Наталія Одарій-Захар'єва прокоментувала, як же повинні діяти пацієнт і медичні служби в критичний момент.

За словами чиновниці, якщо з сімейним лікарем укладено договір, але лікар у відпустці, є інші сімейні лікарі і поліклініка, які зобов'язані реагувати.

"Якщо висока температура у пацієнта-виїжджає швидка, за показаннями вона зобов'язана поставити діагноз, збити температуру і рекомендувати подальші дії. Швидка ті ж ПЛР не робить, їх робить мобільна бригада, яка закріплена за сімейними лікарями, - повідомила Наталія Одарій-Захар'єва.

До слова, після втручання голови облздрава до Анни протягом 13 хвилин приїхала спецбригада і відвезла її з дитиною в дитячу лікарню №3, де їй і синові зробили ПЛР-тести. Тепер вони очікують результатів обстеження.

Нагадавши, Одещина перейшла нову грань, тисячі заражених людей: стало відомо, де найнебезпечніше

Як повідомляла Politeka, стало відомо про скасування поїздів з Одеси, подробиці :" у червоній зоні"

Також Politeka писала, що нова хвиля епідемії на Одещині, лікарні не справляються: зроблено важливу заяву