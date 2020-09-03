Зовсім не дивиться за дитиною

В Одесі завдяки сусідам врятували 3-річного Вову, якого кинула напризволяще недолуга мати

Подробицями інциденту, який міг завершиться досить трагічно, поділилися в прес-службі патрульної поліції, передає Рoliteka.net

Як стало відомо, поліцейських викликали пильні сусіди, які проживають знизу. Вони розповіли, що сусідський хлопчик залишився в квартирі один, відкрив кран і затоплює їх. Коли патрульні приїхали в квартиру, де живе малюк, то побачили, що всюди панував бардак і антисанітарія: речі були розкидані, їжі і пиття в квартирі не було, а сама дитина була вся в саднах.

Сусіди розповіли, що батько хлопчика поїхав на заробітки, а мама наркоманка і алкоголічка, часто залишає сина одного. Виявилося, що Вова був один вдома вже кілька днів.

Патрульні нагодували дитину та викликали на місце працівника ювенальної превенції та фахівця служби у справах дітей, які, у зв'язку з неналежним виконанням батьківських обов'язків, прийняли рішення про вилучення малюка.

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Відомо, що Юрій Чепурнюха, 2009 року народження, безвісти зник у Лиманському районі.

Підліток пішов з дому 31 серпня і з тих пір про нього немає ніяких звісток.

Прикмети Юри: зріст близько 140 сантиметрів, світле коротке волосся, Худорлява статура.

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