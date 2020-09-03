В Одеській області ввели новий карантин, не пов'язаний з епідемією китайського вірусу

Так, Біляївському районі фахівці виявили осередки масового зростання полинолистої амброзії. Про це повідомляє прес-центр Держпродспоживслужби, передає Politeka.net

Відомо, що в пилку амброзії знаходиться сильний алерген, який швидко руйнує захисний бар'єр слизових оболонок носа і очей. Він може викликати чхання, сльозотеча, кон'юнктивіт, погіршення зору, першіння в горлі, свербіж, почервоніння шкіри і підвищення температури тіла.

Потрібно сказати, що пилок амброзії викликає алергію навіть у здорових людей. Ця трава швидко поширюється на пустирях і узбіччях доріг, витісняючи інші бур'яни.

Щоб зупинити поширення викликає алергію рослини, прийнято рішення ввести карантинний режим в селах Нерубайське, Велика Балка, Доброжаново, Широка Балка, Михайлівка і Секретарівка.

Відзначається, що тільки в Нерубайському зарості небезпечної алергенної рослини поширилися на 2,8 гектара.

Поряд з цим затверджено план фітосанітарних заходів з метою локалізації та ліквідації вогнищ зростання амброзії, повідомили у відомстві.

Не так давно ми повідомляли, що в селі Фонтанка, Лиманського району був введений карантинний режим через шкідника.

Як повідомили в ГУ Держспоживслужби в Одеській області, Південноамериканська томатна міль (Tuta absoluta Meyr.) почала масово знищувати помідори. Під загрозою опинилися 60-100% врожаю.

У зв'язку з цим, для ліквідації осередків шкідника був введений карантин по декількох вулицях населеного пункту.

Нагадавши, у мережі показали, що творилося в центрі Одеси на День міста, відео

Як повідомляла Politeka, спалах вірусу на курортах Одеси, в МОЗ зробили заяву "приїжджають, підхоплюють хворобу, а потім..."

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення