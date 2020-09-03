В Одеській області ввели новий карантин, не пов'язаний з епідемією китайського вірусу
Так, Біляївському районі фахівці виявили осередки масового зростання полинолистої амброзії. Про це повідомляє прес-центр Держпродспоживслужби, передає Politeka.net
Відомо, що в пилку амброзії знаходиться сильний алерген, який швидко руйнує захисний бар'єр слизових оболонок носа і очей. Він може викликати чхання, сльозотеча, кон'юнктивіт, погіршення зору, першіння в горлі, свербіж, почервоніння шкіри і підвищення температури тіла.
Потрібно сказати, що пилок амброзії викликає алергію навіть у здорових людей. Ця трава швидко поширюється на пустирях і узбіччях доріг, витісняючи інші бур'яни.
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Щоб зупинити поширення викликає алергію рослини, прийнято рішення ввести карантинний режим в селах Нерубайське, Велика Балка, Доброжаново, Широка Балка, Михайлівка і Секретарівка.
Відзначається, що тільки в Нерубайському зарості небезпечної алергенної рослини поширилися на 2,8 гектара.
Поряд з цим затверджено план фітосанітарних заходів з метою локалізації та ліквідації вогнищ зростання амброзії, повідомили у відомстві.
Не так давно ми повідомляли, що в селі Фонтанка, Лиманського району був введений карантинний режим через шкідника.
Як повідомили в ГУ Держспоживслужби в Одеській області, Південноамериканська томатна міль (Tuta absoluta Meyr.) почала масово знищувати помідори. Під загрозою опинилися 60-100% врожаю.
У зв'язку з цим, для ліквідації осередків шкідника був введений карантин по декількох вулицях населеного пункту.
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