Відома скульптурна композиція піддалася черговій атаці вандалів у центрі Одеси

Днями невідомі пошкодили знамениту копію давньогрецької скульптури "Лаокоон і сини", розташовану біля будівлі археологічного музею, повідомляють місцеві ЗМІ .

Так, одному з синів Лаокоона відірвали три пальці на правій руці.

Треба сказати, що скульптурна група неодноразово піддавалася вандалізму. Востаннє її пошкодили в січні 2018 року і через майже півроку муніципальна влада повністю відновила її.

Щоб захистити пам'ятник від повторних актів вандалізму, було вирішено обмежити доступ до скульптури, встановивши невелику огорожу, однак, як бачимо, це не допомогло.

Не так давно ми повідомляли, що в центрі Одеси два вандали серед білого дня залили фарбу в фонтан "Початок почав" в Грецькому парку.

Камери спостереження зняли дії хуліганів, як і їхні обличчя. На кадрах видно, що вандали діяли в нахабну.

У той час, як хлопець позував біля фонтану з пляшкою і виливав рідину, супутниця його знімала на телефон. Перехожі не робили їм зауваження і не намагалися перешкодити.

КУ "Центр-077" просить одеситів не бути байдужими і повідомляти про подібні випадки, так як наступного разу в систему можуть залити щось серйозніше барвника. В результаті прикраса парку може бути зіпсовано.

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