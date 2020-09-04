В Одесі помічений спритний молодий чоловік, який розводить касирів у супермаркетах

Про це розповіли очевидці в місцевому телеграм-каналі "Підслухано Одеса" і показали, як він виглядає, попередивши тим самим інших людей, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами постраждалої дівчини, чоловік підійшов і попросив розміняти 6000 гривень купюрами по 1000 на купюри по 500. Далі аферист заламав 8 купюр і сховав за спину, а решту повернув, сказавши, що по 500 не підходить. Забрав свої 6000, заговорив касира і пішов. Таким чином працівниця супермаркету позбулася 4 тисяч гривень.

"Це було як в тумані. Я толком нічого не пам'ятаю, як я забирала гроші" – розповіла дівчина.

У телеграм-каналі стверджують, що на цьому шахрай не зупинився і розвів ще одного касира в Аеропортівській Таврії.

Не так давно ми повідомляли, що в торгових центрах Одеси активізувалися дві молоді злодійки. Тепер їх розшукують.

"Зовнішність оманлива: дві молоді дівчата вкрали два товари з магазину», - наголошується в публікації.

Разводила в супермаркетах Gepostet von Саша Юрченко am Donnerstag, 3. September 2020

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