З 4 вересня по 15 Жовтня

Стало відомо, що два тролейбуси в Одесі змінили рух після перекриття доріг

Зокрема, з п'ятниці 4 вересня буде закрито рух по вулиці Канатній на ділянці від Семінарської до Бісквітного провулка у зв'язку з ремонтом теплотраси. Орієнтовно роботи триватимуть до 15 жовтня.

Як повідомив представник прес-служби «Одесміськелектротранс», у зв'язку з перекриттям тимчасово змінюється схема руху тролейбусів № 10 і 11.

Тепер вони об'їжджатимуть через проспект Шевченка.

За даними місцевих ЗМІ, 4 вересня співробітники комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" почали фінальний етап ремонту магістральної труби теплотраси на вулиці Канатній. У зв'язку з цим рух транспорту на ділянці від семінарської до бісквітного провулка перекрито до 15 жовтня.

Раніше ми повідомляли, в Одесі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса, є постраждалі.

Аварія трапилася в четвер, 3 вересня, в районі будинку №7 по вулиці Академіка Корольова.

За попередніми даними, водій автомобіля Nissan Almera порушив правила дорожнього руху, перетнув подвійну суцільну на розвороті, не пропустив тролейбус, в результаті тролейбус врізався в іномарку, та в припаркований Hyundai, який відкинуло на Nissan Rogue.

В результаті зіткнення постраждав водій і жінка-пасажир Nissan Almera. На місці працювала поліція.

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