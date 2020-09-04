В Одесі та області різко погіршилися погодні умови, у зв'язку з чим оголошено штормове попередження

Відповідну інформацію оприлюднили на офіційному сайті Одеси, передає Politeka.net.

За прогнозами синоптиків Гідрометцентру Чорного і Азовського морів, 4 вересня на території Одещини буде спостерігається істотне погіршення погодних умов, зливи, грози і шквальний вітер зі швидкістю 15-20 метрів в секунду.

Така погода відповідає першому рівню небезпеки "жовтому".

У зв'язку зі сформованими погодними умовами людей просять без потреби не виходити на вулицю, уникати прогулянок під аварійними деревами і бордами. Водіям слід врахувати сильний вітер і паркуватися подалі від дерев і конструкцій, які можуть бути повалені шквальним вітром.

Раніше ми повідомляли, в середу, 2 вересня, жителі Одеси спостерігали справжнісінький смерч.

Його побачили прямо на біговій доріжці Одеського іподрому. Кадрами грізного природного явища поділилися спостерігачі в місцевих пабліках.

На них видно, як високий смерч рухається по біговій доріжці. На щастя, людей в цей час там не було.

Звернемо увагу, що нетипові для наших країв смерчі останнім часом стали досить звичайним явищем в Одеській області, проте в місті їх бачать не так часто. Найчастіше смерчі утворюються через зіткнення теплого вологого повітря з сухим холодним.

Нагадаємо, що синоптики повідомляли, що погода в Одесі різко зіпсується: "сильний дощ, шторм і не тільки"

Як повідомляла Politeka, коли в Україні вдарять заморозки, синоптики вразили прогнозом погоди: "вже в кінці....".

Також Politeka писала, що жителі Одеси спостерігають дивну аномалію в центрі міста, фото.