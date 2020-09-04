Синоптики попередили, яка погода чекає Одесу на вихідних

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Метеорологи прогнозують, що в суботу в Одесі буде очікуватися короткочасний дощ, гроза і штормовий вітер.

За їхніми даними, весь день у місті буде хмарним. Увечері дрібний дощ, який буде йти майже весь день, припиниться.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 метрів в секунду. Температура вночі 17-19 градусів, вдень 22-24 градусів. Температура морської води 20-21 градусов.

В області хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°С, вдень 22-27°С. На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, небо розпогодиться, і ясна погода в Одесі буде спостерігатися протягом усього дня.

Без істотних опадів. Вітер північно-західний 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 13-18 градусів, вдень 26-31 градусів.

Раніше ми повідомляли, в Чорне море біля берегів Одеси стався серйозний викид нафтопродуктів зі злісного танкера "Делфі".

Як зазначив одеський еколог Владислав Балинський, боннові загородження, якими оточили ділянку моря навколо судна, не втримали від витоку пального.

"Вода в пляжній зоні в результаті нового витоку нафтопродуктів з борту танкера покрилася плівкою, почалися замірні процеси, оскільки бонові загородження навколо аварійного судна встановлені неправильно, а компанія-підрядник не прибирає нафтову плівку", – говорить він.

Нагадаємо, що синоптики повідомляли, що погода в Одесі різко зіпсується: "сильний дощ, шторм і не тільки"

Як повідомляла Politeka, коли в Україні вдарять заморозки, синоптики вразили прогнозом погоди: "вже в кінці....".

Також Politeka писала, що жителі Одеси спостерігають дивну аномалію в центрі міста, фото.