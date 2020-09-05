За даними синоптиків, шторм вщухне тільки до вечора

Сьогодні, 5 вересня, на Одесу мчить шквальний північний вітер

Як повідомили синоптики Укргідрометцентру, небо над містом весь день буде затягнуте хмарами, також очікуються рясні опади з грозою, які закінчаться ближче до вечора. Шквальні пориви вітру досягнуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря впаде до +18 градусів вдень, передає Politeka.net.

Така погода відповідає першому рівню небезпеки-жовтому.

Море буде також неспокійним, хвилі піднімуться до 1,2 метра у висоту. Тому купатися і виходити в море на плавучих засобах забороняється.

У зв'язку зі сформованими погодними умовами жителів просять без потреби не виходити на вулицю, уникати прогулянок під аварійними деревами і бордами. Водіям слід врахувати сильний вітер і паркуватися подалі від дерев і конструкцій, які можуть бути повалені шквальним вітром.

Вітряно буде також 6-7 вересня-до 7-12 метрів в секунду, при цьому ще трохи похолодає. У наступні дні вітер значно заспокоїться.

Раніше ми повідомляли, в Одесі аномальна погода призвела до того, що деякі рослини вирішили зацвісти двічі.

Так, наприклад одесити стали свідками того, що на початку вересня знову зацвіли каштани.

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, проте квітучими деревами можна помилуватися в центрі Одеси і на трасі здоров'я.

Що дивно, що суцвіття сусідять на гілках з уже майже дозрілими плодами — каштанами.

Нагадаємо, що синоптики повідомляли, що погода в Одесі різко зіпсується: "сильний дощ, шторм і не тільки"

Як повідомляла Politeka, коли в Україні вдарять заморозки, синоптики вразили прогнозом погоди: "вже в кінці....".

Також Politeka писала, що жителі Одеси спостерігають дивну аномалію в центрі міста, фото.