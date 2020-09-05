Негода, про яку повідомляли синоптики, вже встигла накоїти лиха в Одесі
В результаті шквального вітру і дощу впали два бетонних стовпа – один впав на припаркований поруч автомобіль, другий - на дорогу, тим самим заблокувавши рух.
Подія трапилася на вулиці транспортній у суботу, 5 вересня. Фотографії оприлюднили очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net.
Масштабний обмін грошей після рішення Нацбанку, які гривні неможливо буде здати: "З 1 жовтня..."
Російська Кардашьян блиснула вражаючими формами в розпусному декольте: "Хороша до непристойності"
Як виглядали Анджеліна Джолі, Еністон, Кідман та інші зірки на своїх перших зйомках: топ несподіваних фото
Сумна донька Заворотнюк вбралася у все чорне і вразила зізнанням: "Час підводити підсумки"
«Впали стовпи через негоду – одне з дерев поруч обвалилося, зачепило гілками дроту і потягнуло за собою два стовпи. В результаті-розбита машина і перекритий рух», - розповіли одесити.
Також стало відомо, що на трасі «Одеса-Миколаїв» зіткнулися тягач MAN і вантажний фургон Mercedes з декількома тоннами морквини.
В результаті аварії водії обох автомобілів померли на місці події.
А тим часом синоптики попереджали, що на Одесу мчить шквальний північний вітер.
Як повідомили синоптики Укргідрометцентру, небо над містом весь день буде затягнуте хмарами, також очікуються рясні опади з грозою, які закінчаться ближче до вечора. Шквальні пориви вітру досягнуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря впаде до + 18 градусів вдень.
Така погода відповідає першому рівню небезпеки-жовтому.
Море буде також неспокійним, хвилі піднімуться до 1,2 метра у висоту. Тому купатися і виходити в море на плавучих засобах забороняється.
Нагадаємо, що синоптики повідомляли, що погода в Одесі різко зіпсується: "сильний дощ, шторм і не тільки"
Як повідомляла Politeka, коли в Україні вдарять заморозки, синоптики вразили прогнозом погоди: "вже в кінці....".
Також Politeka писала, що жителі Одеси спостерігають дивну аномалію в центрі міста, фото.