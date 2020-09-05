Негода, про яку повідомляли синоптики, вже встигла накоїти лиха в Одесі

В результаті шквального вітру і дощу впали два бетонних стовпа – один впав на припаркований поруч автомобіль, другий - на дорогу, тим самим заблокувавши рух.

Подія трапилася на вулиці транспортній у суботу, 5 вересня. Фотографії оприлюднили очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net.

«Впали стовпи через негоду – одне з дерев поруч обвалилося, зачепило гілками дроту і потягнуло за собою два стовпи. В результаті-розбита машина і перекритий рух», - розповіли одесити.

Також стало відомо, що на трасі «Одеса-Миколаїв» зіткнулися тягач MAN і вантажний фургон Mercedes з декількома тоннами морквини.

В результаті аварії водії обох автомобілів померли на місці події.

А тим часом синоптики попереджали, що на Одесу мчить шквальний північний вітер.

Як повідомили синоптики Укргідрометцентру, небо над містом весь день буде затягнуте хмарами, також очікуються рясні опади з грозою, які закінчаться ближче до вечора. Шквальні пориви вітру досягнуть 15-20 метрів в секунду. Температура повітря впаде до + 18 градусів вдень.

Така погода відповідає першому рівню небезпеки-жовтому.

Море буде також неспокійним, хвилі піднімуться до 1,2 метра у висоту. Тому купатися і виходити в море на плавучих засобах забороняється.

Нагадаємо, що синоптики повідомляли, що погода в Одесі різко зіпсується: "сильний дощ, шторм і не тільки"

Як повідомляла Politeka, коли в Україні вдарять заморозки, синоптики вразили прогнозом погоди: "вже в кінці....".

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