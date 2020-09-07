Спекотна погода поки не планує залишати територію Одеської області

Про те, яка погода чекає одеситів на цьому тижні розповіли синоптики Укргідрометцентру, передає Politeka.net

У понеділок, 7 вересня, весь день в Одесі триматиметься ясна погода. Опадів у цей день не прогнозується. Температура повітря вранці становитиме близько +17 +19° градусів, вдень значно потеплішає і складе+25 + 27 градусів. Вітер змінних напрямків.

Крім того, синоптики відзначили, що в цей день буде спостерігатися дуже висока пожежна небезпека.

У вівторок, 8 вересня, весь день небо над містом буде ясним, І хмари не затьмарять його своєю присутністю. Без опадів. Швидкість вітру складе 8 метрів в секунду. Температура вночі + 17 +20 градусів, вдень повітря прогріється до + 27 градусів.

У середу, 9 вересня, в цей день не буде ні хмарки. Опадів також не обіцяється. Вітер слабкий, південний. Температура вночі + 17 +21 градус, вдень стовпчики термометрів покажуть +26 + 28 градусів.

У четвер і п'ятницю ясна погода в Одесі спостерігатиметься протягом дня. Без опадів. Температура повітря вночі + 17 +19, вдень+25 + 27 градусів.

У суботу та неділю одеситів також порадує ясна і сонячна погода, без опадів. Температура залишиться без змін.

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