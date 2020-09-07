Акваторію Чорного моря поблизу Одеси заполонили гігантські медузи-корнероти

Відео непроханих гостей показав одеський еко-активіст Владислав Балинський на сторінках соцмереж, передає Politeka.net. (щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

За його словами, медуз в морі досить багато. Особливо-за хвилеломом, де вода ще досить тепла, на відміну від берега.

"Мабуть, за 10 років я не бачив такої концентрації корнеротів. Причому медузи дуже і дуже великі, йдуть щільним шаром уздовж берегової течії. Тому купатися доводиться з обережністю, тому що так чи інакше корнероти жаляться, і коли їх така кількість, опіків виходить досить багато», — розповів екоактивіст.

Звернемо увагу, що медузи-корнероти (Rhizostoma pulmo), є найбільшим видом медуз в чорному і Середземному морі, що досягають діаметром півметра і масою до 10 кілограмів.

Раніше ми повідомляли, що мертвих дельфінів все частіше стало викидати на узбережжі Чорного моря.

Так, чергову страшну знахідку виявили жителі міста Чорноморська, що поблизу Одеси.

Дельфіна знайшли вже мертвим на території Центрального пляжу в неділю, 6 вересня.Причина смерті ссавця на даний момент з'ясовується.

Відзначимо, що найчастіше Дельфіни гинуть в результаті заплутування в рибальських мережах. Тільки 10% задихнулися тварин викидає на берег. За словами біолога Олександра Куракіна, такі мережі можуть досягати 100 км.

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