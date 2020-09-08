В Одеській області відкинутий шанувальник зламав ніс продавщиці квітів

Інцидент стався в місцевому магазині в місті Любашівка. Про це розповіли в прес-службі обласного ГУНП, передає Politeka.net.

За словами копів, 57-річний чоловік зайшов в квітковий кіоск пізно ввечері і почав чіплятися до жінки-продавщиці. Коли 61-річна потерпіла відштовхнула незнайомця, перекинувши на нього воду з-під квітів, він вдарив її в обличчя і зламав ніс.

Жінка тут же набрала номер поліцейської спецлінії "102". На місце події приїхала слідчо-оперативна група і затримала зловмисника по гарячих слідах.

Як з'ясувалося, нападник вже раніше був судимий за злочини, пов'язані з наркотиками. Фігуранту загрожують виправні роботи до двох років або обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на той же термін.



До цього ми повідомляли, в Одесі силовики затримали іноземця, який отримав на пошті посилку з Придністров'я

На одному з поштових відділень міста 23-річний громадянин сусіднього государтва отримав посилку, всередині якої знаходився півкілограмовий пакет амфетаміну. Молодика оперативники затримали на гарячому. Він спробував викрутитися і розповів, що забрати на пошті посилку його попросили «знайомі з Придністров'я».

У свою чергу правоохоронці того ж дня провели обшуки в орендованій ним квартирі і виявили додаткові докази його зв'язку з наркоторгівлею.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за незаконне поводження з наркотичними засобами, психотропними речовинами або їх аналогами. Суд обрав іноземцю запобіжний захід у вигляді ув'язнення в СІЗО з правом застави в 300 тис. грн. Йому загрожує 12 років в'язниці.

Нагадаємо, що нова напасть знайдена на одному з пляжів Одеси: де не можна відпочивати

А ще Politeka писала, що туристів віднесло штормом в море під Одесою, фото: стала відома їхня доля

Також Politeka повідомляла, що одесит прославився після того, як переплив затоку, відео: "вирішив відсвяткувати день народження"