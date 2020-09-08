В Одесі на селищі Котовського літня жінка з невідомих причин піднялася на дах магазину і прогулялася по ньому

Інцидент зафіксували очевидці на камери телефонів на вулиці Паустовського і виклали в телеграм-канал XYDESSA, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити, як жінка похилого віку потрапила на дах магазину-прибудови з балкона.

На щастя, це був рівень лише другого поверху, тобто висота не більше 3-4 метрів.

«На Паустовського бабуся вирішила не обмежуватися балконом і прогулялася по даху магазину», — пишуть в телеграм-каналі.

Про причини такої поведінки не повідомляється.

Раніше ми повідомляли, одесити на вихідних зустріли величезну змію.

Повзучу живність виявили на даху однієї з будівель в районі 16-ї станції Великого Фонтану. Двометрова змія розляглася на шифері, гріючись на сонечку.

Треба сказати, що директор Одеського зоопарку Ігоря Бєлякова розповів, що в нашому регіоні водяться чотири види змій — два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні.

Ничего себе!!! Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 8. September 2020

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