В Одесі на селищі Котовського літня жінка з невідомих причин піднялася на дах магазину і прогулялася по ньому
Інцидент зафіксували очевидці на камери телефонів на вулиці Паустовського і виклали в телеграм-канал XYDESSA, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах можна побачити, як жінка похилого віку потрапила на дах магазину-прибудови з балкона.
На щастя, це був рівень лише другого поверху, тобто висота не більше 3-4 метрів.
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«На Паустовського бабуся вирішила не обмежуватися балконом і прогулялася по даху магазину», — пишуть в телеграм-каналі.
Про причини такої поведінки не повідомляється.
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Повзучу живність виявили на даху однієї з будівель в районі 16-ї станції Великого Фонтану. Двометрова змія розляглася на шифері, гріючись на сонечку.
Треба сказати, що директор Одеського зоопарку Ігоря Бєлякова розповів, що в нашому регіоні водяться чотири види змій — два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні.
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