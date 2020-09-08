Моряки провели в полоні у піратів більше місяця

До Одеси прибули українські моряки, яких захопили в полон африканські пірати

Шестеро членів екіпажу танкера Curacao Trader прилетіли Україну рейсом Стамбул-Одеса. Про це повідомила прес-служба Південного регіонального управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook, передає Politeka.net.

Як відомо, 17 липня пірати вчинили напад на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну, і захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали звільнених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.

Відзначимо, що моряки провели в полоні у піратів більше місяця, і ось нарешті вони повернулися в Україну і вже скоро зустрінуться зі своїми сім'ями.

Раніше ми повідомляли, Одеський моряк отримав престижну нагороду за мужність у боротьбі з піратами.

Одесит Михайло Миронюк був відзначений подякою Міжнародної морської організації (ІМВ) за рішучість і лідерські якості, проявлені ним під час піратської атаки на судні.

Танкер, який працював у Західній Африці, був захоплений піратами, в результаті чого частина екіпажу була викрадена, включаючи трьох старших офіцерів-капітана, старшого помічника і старшого механіка.

На борту судна залишилися тільки два офіцери-Михайло Миронюк, який перший відправився в рейс другим помічником капітана, і другий механік.

Одесит два дні водив корабель, зокрема відремонтував пошкоджену радіотехніку, встановив зв'язок з місцевою владою і домовився з французьким військовим фрегатом про збереження корабля в безпечному місці.

Нагадавши, родичі моряків повстали в Одесі, оголошено голодування: "сидять без медичної допомоги", фото

Як повідомляла Politeka, Одеську область накрила рекордна посуха: стало відомо про перші втрати

Також Politeka писала, що в Одесі пенсіонерка гуляла по даху магазину: момент потрапив на відео