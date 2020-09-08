До Одеси прибули українські моряки, яких захопили в полон африканські пірати
Шестеро членів екіпажу танкера Curacao Trader прилетіли Україну рейсом Стамбул-Одеса. Про це повідомила прес-служба Південного регіонального управління Держприкордонслужби на сторінці у Facebook, передає Politeka.net.
Як відомо, 17 липня пірати вчинили напад на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну, і захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали звільнених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.
Відзначимо, що моряки провели в полоні у піратів більше місяця, і ось нарешті вони повернулися в Україну і вже скоро зустрінуться зі своїми сім'ями.
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Раніше ми повідомляли, Одеський моряк отримав престижну нагороду за мужність у боротьбі з піратами.
Одесит Михайло Миронюк був відзначений подякою Міжнародної морської організації (ІМВ) за рішучість і лідерські якості, проявлені ним під час піратської атаки на судні.
Танкер, який працював у Західній Африці, був захоплений піратами, в результаті чого частина екіпажу була викрадена, включаючи трьох старших офіцерів-капітана, старшого помічника і старшого механіка.
На борту судна залишилися тільки два офіцери-Михайло Миронюк, який перший відправився в рейс другим помічником капітана, і другий механік.
Одесит два дні водив корабель, зокрема відремонтував пошкоджену радіотехніку, встановив зв'язок з місцевою владою і домовився з французьким військовим фрегатом про збереження корабля в безпечному місці.
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