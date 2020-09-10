У ніч з 9 на 10 вересня почалося буксирування танкера Delfi на місце зберігання в Іллічівську (Чорноморську), де той буде перебувати до до з'ясування всіх обставин у справі про його катастрофу.

Про це мер Одеси Геннадій Труханов заявив на відео, опублікованому на його сторінці в Facebook, передає Politeka.

За його словами, судно підняли з мілини за допомогою плавкрана, і зараз повільно виводять із зони кам'яної гряди, в якій судно пролежало з моменту аварії. Після того, як судно виведуть на глибину, буде сформований караван, який доставить його в Іллічівськ.

"Півтора місяці нам знадобилося, щоб прибрати судно. Евакуація Делфі - це класичний приклад того, що відбувається, коли за справу беруться не політики, а фахівці. Я вдячний усім, хто брав участь у цьому процесі. Ми зробили дійсно велику справу для одеситів і жителів всієї країни, оскільки подальше перебування танкера на нашому пляжі могло обернутися сумними наслідками на національному рівні», — заявив Геннадій Труханов.

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