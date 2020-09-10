Рятувальники загасили пожежу на пляжі" Ланжерон" в Одесі

Вогняна НП сталася ввечері, 9 вересня, в кафе «Алі Баба», передає Politeka.net

Як повідомили в прес-службі ДСНС, прибулі рятувальники виявили, що на відкритій території горять дерев'яні конструкції і сміття. Пожежу ліквідували протягом 6 хвилин на площі 100 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає. Розмір збитку встановлюється.

Зазначається, що від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

Не так давно ми писали, що серйозна пожежа розгорілася в курортному селищі Приморське Кілійського району.

За словами очевидців, вогонь спалахнув у барі в самому центрі села. Його локалізувати не вдалося і пожежа перекинулася на територію ринку.

Пізніше в ДСНС прокоментували інцидент.

Пожежні служби, які прибули на місце побачили, що горить вже два торгові павільйони і кафе.

Вогонь локалізували о 00:33, ліквідували о 00: 55. Площа загоряння склала 220 квадратних метрів.

Вогонь знищив два кіоски з сувенірами та пошкодив приміщення кафе «Чайка». Всі три заклади знаходилися під одним дахом.

Відзначається, що пожежникам вдалося врятувати три сусідніх павільйони і кафе «Лагуна».

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