Стало відомо про декілька пожеж в Одесі та області

Подробиці повідомили в прес-службі регіонального ДСНС, передає Politeka.net

Так, у четвер, 10 вересня, з будівлі санаторію «Золота нива» в селищі Сергіївка Одеської області рятувальники евакуювали людей через пожежу. Вогонь спалахнув на першому поверсі 5-поверхової будівлі.

Близько 40 хвилин знадобилося вогнеборцям, щоб ліквідували загоряння. Загиблих і постраждалих в результаті НП немає.



Крім того, стало відомо про пожежу в покинутому дитячому садку на вулиці Сегедській в Одесі. Про причини загоряння ніякої інформації немає, на місці працювали рятувальники.

Відео опублікували очевидці в соцмережах.

Ще одне загоряння сталося ввечері 9 вересня, на вулиці Михайлівській.

Там загорілася квартира на сьомому поверсі багатоповерхового будинку. За кілька хвилин загоряння погасили, вигоріти встигли п'ять квадратних метрів на балконі. Ніхто з мешканців не постраждав.

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Вогняна НП сталася ввечері, 9 вересня, в кафе «Алі Баба».

Прибулі рятувальники виявили, що на відкритій території горять дерев'яні конструкції і сміття. Пожежу ліквідували протягом 6 хвилин на площі 100 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає. Розмір збитку встановлюється.

Зазначається, що від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.

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