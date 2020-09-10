Стало відомо про декілька пожеж в Одесі та області
Подробиці повідомили в прес-службі регіонального ДСНС, передає Politeka.net
Так, у четвер, 10 вересня, з будівлі санаторію «Золота нива» в селищі Сергіївка Одеської області рятувальники евакуювали людей через пожежу. Вогонь спалахнув на першому поверсі 5-поверхової будівлі.
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Близько 40 хвилин знадобилося вогнеборцям, щоб ліквідували загоряння. Загиблих і постраждалих в результаті НП немає.
Крім того, стало відомо про пожежу в покинутому дитячому садку на вулиці Сегедській в Одесі. Про причини загоряння ніякої інформації немає, на місці працювали рятувальники.
Відео опублікували очевидці в соцмережах.
Ще одне загоряння сталося ввечері 9 вересня, на вулиці Михайлівській.
Там загорілася квартира на сьомому поверсі багатоповерхового будинку. За кілька хвилин загоряння погасили, вигоріти встигли п'ять квадратних метрів на балконі. Ніхто з мешканців не постраждав.
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Вогняна НП сталася ввечері, 9 вересня, в кафе «Алі Баба».
Прибулі рятувальники виявили, що на відкритій території горять дерев'яні конструкції і сміття. Пожежу ліквідували протягом 6 хвилин на площі 100 квадратних метрів. Загиблих і постраждалих немає. Розмір збитку встановлюється.
Зазначається, що від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 19 чоловік особового складу.
Нагадаємо, що НП в багатоповерхівці Одеси: почалася термінова евакуація, відео
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