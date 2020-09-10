В Одесі почастішали випадки грабежів прямо на вулиці, при чому під приціл зловмисників потрапляють діти і пенсіонери

Як повідомляє Politeka.net, подробиці розповіли в місцевій поліції, зазначивши, що інциденти трапилися в різних районах міста (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

У першому випадку, копи затримали 37-річного чоловіка, жертвами якого стали двоє дітей на вулиці.

Спершу він напав на дівчинку-підлітка в одному з дворів на Люстдорфській дорозі. Злочинець вихопив з рук 11-річної дитини мобільний телефон, вартістю чотири тисячі гривень. На цьому чоловік не зупинився і коли помітив 14-річного хлопця на вулиці Варненській, то вирішив заодно пограбувати і його. У підлітка він силою вирвав смартфон, який коштує близько п'яти тисяч гривень. Коли дитина побігла за грабіжником з метою повернути викрадене, то чоловік навіть вдарив його.

Батьки дітей звернулися в поліцію і незабаром розбійника затримали. Ним виявився 37-річний одесит. Зараз він знаходиться в СІЗО, але може вийти під заставу в 42 тисячі гривень.

Ще про один випадок стало відомо днями. Так, 8 вересня 77-річна пенсіонерка попросила незнайомця допомогти їй зняти пенсію в банкоматі. Чоловік з радістю погодився і після видачі купюр схопив гроші і зник.

Поліцейські розшукали зловмисникам того ж дня. Ним виявився 34-річний раніше судимий одесит, який вже встиг витратити вкрадені гроші в розмірі 1 100 гривень.

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