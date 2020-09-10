В Одесі, як і по всій Україні, не мало шкіл, які знаходяться в старому стані і терміново потребують капітального ремонту

Показовий приклад-Одеська загальноосвітня школа №33, яка знаходиться за адресою Люстдорфська дорога, 33. Так на стінах навчального закладу помітні великі тріщини, пише місцеве видання УСІ.

Як розповіли одесити, тріщини з'явилися ще в далекому 2002році і з тих пір школа намагалася самостійно вирішити дану проблему.

Зараз на тріщинах встановлені маячки.

У КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району Одеси" пояснили, що школа вже стоїть у міському списку на чергу, але на якому місці і як скоро туди виділять гроші – невідомо.

"Цього року спеціальна організація провела технічне обстеження. Обстеження дало висновок, що тріщини не загрожують ні будівлі, ні дітям, ні вчителям, — заявили комунальники.

До цього ми писали, що минулого тижня на території Одеської області зникли 26 дітей. Саме стільки заяв про зникнення неповнолітніх було подано до правоохоронних органів за період з 31 серпня по 7 вересня поточного року, повідомляє прес-служба регіонального ГУНП.

У поліції зазначили, що з 26 дітей були знайдені і повернуті батькам 25.

За цей період тридцять дві людини були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Три людини оштрафували за домашнє насильство.

«16 дітей стали жертвами нещасних випадків, а від протиправних дій постраждало 18 неповнолітніх», - повідомили правоохоронці.

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