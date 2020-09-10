По Одесі розгулював шахрай, який розвів на кругленьку суму три десятки моряків

Як повідомили в прес-службі місцевої поліції, 26-річний чоловік виманив у довірливих людей близько 80 тис.доларів, обіцяючи підшукати їм роботу з хорошою заробітною платою.

В цілому від рук афериста постраждали 30 моряків, заплативши від 1500 до 4700 американських доларів і опинившись ні з чим, передає Politeka.net

У поліції з'ясували, що зловмисник у минулому обіймав керівну посаду в одному з агентств з працевлаштування моряків на іноземні судна. Будучи звільненим, він продовжував зображати з себе директора і приймати клієнтів.

Незабаром його викрили. Тепер фігуранту оголошено підозру в шахрайстві за ч.2 СТ. 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке йому загрожує за скоєне, - позбавлення волі на строк до 3 років.

аніше ми повідомляли, в Одесу прибули українські моряки, яких захопили в полон африканські пірати.

Шестеро членів екіпажу танкера Curacao Trader прилетіли в Україну рейсом Стамбул-Одеса.

Як відомо, 17 липня Пірати вчинили напад на танкер Curacao Trader, який знаходився біля узбережжя Беніну, і захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці. 20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали звільнених громадян України представникам українського посольства у Федеративній Республіці Нігерія.

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