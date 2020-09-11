У морському порту міста Рені Одеської області працівники, яким не виплатили зарплату, провели незвичайну акцію протесту

Про це йдеться в сюжеті « Апостроф "( щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Так, стало відомо, що десять працівників заварилися в нафтовому резервуарі і оголосили голодування. Також вони погрожували підпалити резервуар зсередини.

Як розповів один з протестувальників, йому і восьми членам колективу не оплатили роботи з очищення резервуара від кам'яновугільної смоли. При цьому люди два з половиною місяці працювали в небезпечних для здоров'я умовах.

"Ми його очистили від кам'яно вугільної смоли. Було 9 осіб, хлопці труїлися цими залишками продуктів, підірвали здоров'я-але кажуть, що грошей нам платити не будуть", - каже робітник.

За його словами, представник компанії сказав, що резервуар нібито не готовий для прийому дизпалива і заплатив всього маленьку частину від обіцяної суми. На місці працювала поліція.

Після розголосу в ЗМІ на підприємстві оперативно виплатили робітникам всю суму. Акцію благополучно завершили.

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Тому вони вийшли на мітинг.

Люди обурені до межі і бояться, що ковидне відділення стане джерелом поширення вірусу в Білгороді-Дністровському. І незабаром місто переведуть в» Червону " карантиннную зону, що спричинить за собою закриття шкіл, ринків і підприємств.

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