В Одеській області жовтих і помаранчевих карантинних зон стало більше
Як передає Politeka.net, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України в ході позачергового засідання оновила поділ на кольорові зони,
Так, Ізмаїл, Біляївка і Болградський район як і раніше залишилися в червоній зоні.
Іванівський і Березівський райони приєдналися в помаранчевій зоні. У ній також залишилися Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський і Тарутинський райони.
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Білгород-Дністровський Подільський і Роздільнянський райони потрапили в жовту зону. Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар, Південний, А також Арцизький, Кодимський, Лиманський, Саратський райони зберегли прописку в жовтій зоні.
Зазначимо, що оновлені епідемічні обмеження набудуть чинності з понеділка, 14 вересня і діятимуть два тижні.
Раніше ми повідомляли, все більше шкіл в Одесі стикаються з китайською інфекцією.
Так, вже стало відомо, що в місті 7 класів пішли на самоізоляцію. Про це повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.
Треба сказати, що мова йде про класи в різних школах Одеси. І як зазначила чиновниця, самі навчальні заклади поки продовжують працювати, тобто інші учні продовжують відвідувати школи.
"Дуже просимо спокійно і з повагою ставитися до вчителів. Їм теж важко. І не хочеться. Сподіваюся, школи працюватимуть і далі", - написала Буйневич.
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