Величезна гілка впала прямо на дитячий майданчик в одному з дворів багатоповерхового будинку в Одесі
Фотознімки з місця події оприлюднили місцеві ЗМІ.
Інцидент трапився в четвер близько пів на шосту вечора на дитячому майданчику, розташованому за адресою вулиця Малиновського, 45.
Як розповіли очевидці, в цей момент там грала дітвора, і тільки дивом ніхто з них не постраждав.
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Працівники комунальних служб не поспішають прибирати дерево, за словами мешканців будинку, ні в ЖКС, ні в "Міськзелентрест" додзвонитися не можна, а в центрі звернення громадян пообіцяли завтра розглянути їх скаргу.
Раніше ми повідомляли, незаконну вирубку дерев зафіксували в Одесі.
Про кричущий інцидент, який трапився днями у внутрішньому дворі Київського районного суду Одеси, розповів Еко-активіст Владислав Балинський
Еколог звернув увагу, що вік спиляних дерев більше 40 років. Він оцінює їх вартість з урахуванням висадки і утримання в 4-5 тисяч доларів.
Також ми писали, в центрі Одеси співробітники комунальних служб перекрили рух по одній з вулиць.
Всьому причиною стала підрізка аварійних дерев, яку затіяли працівники Міськзелентресту.
Так, на Олександрівському проспекті між вулицею Буніна і Жуковського буде обмежено рух до кінця тижня.
Нагадаємо, що нова напасть знайдена на одному з пляжів Одеси: де не можна відпочивати
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