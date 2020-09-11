Величезна гілка впала прямо на дитячий майданчик в одному з дворів багатоповерхового будинку в Одесі

Фотознімки з місця події оприлюднили місцеві ЗМІ.

Інцидент трапився в четвер близько пів на шосту вечора на дитячому майданчику, розташованому за адресою вулиця Малиновського, 45.

Як розповіли очевидці, в цей момент там грала дітвора, і тільки дивом ніхто з них не постраждав.

Працівники комунальних служб не поспішають прибирати дерево, за словами мешканців будинку, ні в ЖКС, ні в "Міськзелентрест" додзвонитися не можна, а в центрі звернення громадян пообіцяли завтра розглянути їх скаргу.

Раніше ми повідомляли, незаконну вирубку дерев зафіксували в Одесі.

Про кричущий інцидент, який трапився днями у внутрішньому дворі Київського районного суду Одеси, розповів Еко-активіст Владислав Балинський

Еколог звернув увагу, що вік спиляних дерев більше 40 років. Він оцінює їх вартість з урахуванням висадки і утримання в 4-5 тисяч доларів.

Також ми писали, в центрі Одеси співробітники комунальних служб перекрили рух по одній з вулиць.

Всьому причиною стала підрізка аварійних дерев, яку затіяли працівники Міськзелентресту.

Так, на Олександрівському проспекті між вулицею Буніна і Жуковського буде обмежено рух до кінця тижня.

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