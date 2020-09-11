В Одесі спіймали вандалів, які громили сітілайти

Останнім часом в центрі Одеси почастішали випадки вандалізму. Невідомі хулігани почали знищувати лавки в парках, псувати фонтани і скульптурні композиції. Тепер вандали дісталися до рекламних стендів. Пізно ввечері вони розбили сітілайти на вулиці Пушкінській і зникли, повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net

Пильні одесити запам'ятали і передали детальний опис порушників поліцейським, які через кілька хвилин виявили чоловіків схожих за орієнтуванням. Копи затримали, ймовірних, хуліганів. Пізніше свідки події дізналися і підтвердили, що саме ці особи вчинили протиправні дії.

Патрульні передали затриманих слідчим для з'ясування всіх обставин події.

Не так давно ми повідомляли, що вандали поламали фонтан на Театральній площі біля Оперного театру.

Хулігани зламали дві форсунки, а також пошкодили трубопровід верхньої чаші. Коли виникла поломка і що конкретно відбувалося на площі — з'ясовується.

Тепер фонтан відключений на час ремонту і точна дата запуску не відома.

Крім того ми писали, що в центрі Одеси два вандали серед білого дня залили фарбу у фонтан "Початок почав" в Грецькому парку.

Камери спостереження зняли дії хуліганів, як і їхні обличчя. На кадрах видно, що вандали діяли в нахабну.

У той час, як хлопець позував біля фонтану з пляшкою і виливав рідину, супутниця його знімала на телефон. Перехожі не робили їм зауваження і не намагалися перешкодити.

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