В Одесі спіймали вандалів, які громили сітілайти
Останнім часом в центрі Одеси почастішали випадки вандалізму. Невідомі хулігани почали знищувати лавки в парках, псувати фонтани і скульптурні композиції. Тепер вандали дісталися до рекламних стендів. Пізно ввечері вони розбили сітілайти на вулиці Пушкінській і зникли, повідомила прес-служба патрульної поліції, передає Politeka.net
Пильні одесити запам'ятали і передали детальний опис порушників поліцейським, які через кілька хвилин виявили чоловіків схожих за орієнтуванням. Копи затримали, ймовірних, хуліганів. Пізніше свідки події дізналися і підтвердили, що саме ці особи вчинили протиправні дії.
Патрульні передали затриманих слідчим для з'ясування всіх обставин події.
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Не так давно ми повідомляли, що вандали поламали фонтан на Театральній площі біля Оперного театру.
Хулігани зламали дві форсунки, а також пошкодили трубопровід верхньої чаші. Коли виникла поломка і що конкретно відбувалося на площі — з'ясовується.
Тепер фонтан відключений на час ремонту і точна дата запуску не відома.
Крім того ми писали, що в центрі Одеси два вандали серед білого дня залили фарбу у фонтан "Початок почав" в Грецькому парку.
Камери спостереження зняли дії хуліганів, як і їхні обличчя. На кадрах видно, що вандали діяли в нахабну.
У той час, як хлопець позував біля фонтану з пляшкою і виливав рідину, супутниця його знімала на телефон. Перехожі не робили їм зауваження і не намагалися перешкодити.
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