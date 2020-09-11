В Одесі придумали, як боротися з вандалами, які ламають скульптури і пам'ятники

Зокрема, планується встановити камери відеоспостереження біля знаменитих скульптур і пам'ятників, які найчастіше страждають від діянь вандалів. Про це повідомив голова Управління міського управління охорони об'єктів культурної спадщини Павло Остапенко, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами чиновника, скульптура "Лаокоон і його сини" стане першим об'єктом, біля якого КУ "Центр-077" встановить камеру відеоспостереження.

"Також були досягнуті домовленості щодо інших об'єктів, які у нас досить часто піддаються нападам вандалів — це і колонада, і «діти і жаба». Це буде зроблено протягом цього року", - розповів він.

До слова, днями невідомі пошкодили знамениту копію давньогрецької скульптури "Лаокоон і сини", розташовану біля будівлі археологічного музею. Так, одному з синів Лаокоона відірвали три пальці на правій руці.

Скульптурна група неодноразово піддавалася вандалізму. Востаннє її пошкодили в січні 2018 року і через майже півроку муніципальна влада повністю відновила її.

Ще одна знаменита скульптура постійно страждає від рук вандалів - це фонтан"Діти і жаба".

Дітям в композиції відламували пальчики, руки або стопи. Так, 28 лютого 2019 року вандали відірвали ногу мармуровій дитині.

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