Пішов у ліс за грибами і зник

На Закарпатті ведуться пошуки жителя Одеської області, який відправився в ліс за грибами і зник

Як передає Politeka.net, про це повідомляє прес-служба ДСНС Закарпатської області.

За інформацією рятувальників, 54-річний чоловік приїхав на відпочинок у село Шаян Хустського району.

Вранці 10 вересня він відправився в ліс за грибами і досі не повернувся. До розшуків підключили співробітників гірського пошуково-рятувального відділення з міста Іршава.

Відомо, що зниклим виявився житель села Лиманка Овідіопольського району Одеської області, 1956 року народження. Пошуки тривають.

За цей період тридцять дві людини були притягнуті до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. Три людини оштрафували за домашнє насильство.

«16 дітей стали жертвами нещасних випадків, а від протиправних дій постраждало 18 неповнолітніх», - повідомили правоохоронці.

Нагадавши, агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"

Як повідомляла Politeka, в Одесі натовп влаштував самосуд над водієм, відео злили в мережу: "збив матір з дітьми"

Також Politeka писала, що життя 13-річної дівчинки раптово обірвалося під Одесою: "грала з іншими дітьми"