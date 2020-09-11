У мережі показали козла з величезними рогами з Одеської області, який потрапив до Книги рекордів України

Унікальна тварина живе в селі Першотравневе Ізмаїльського району. У нього найдовші роги в нашій країні. Його господиня-Олена Мазур-спочатку навіть не здогадувалася, що її козел на прізвисько Пірат, якому п'ять років, виявився настільки незвичайним. Довжина кожного його рогу досягає 94 см.

Як розповіла керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, козел навчився застосовувати роги з практичною метою.

"Тварина стає на задні ноги і збиває рогами найвищі і найсмачніші кисті винограду, яким любить ласувати. Звичайно, що біля такого красеня завжди крутяться кізоньки. Так що, щоб рекордсмена сфотографувати, довелося панянок від нього відганяти, – повідомила Лана Вєтрова.

За інформацією місцевих ЗМІ, довгий час господиня намагалася продати тварину, але покупців відлякувала значна довжина його рогів.

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Повзучу живність виявили на даху однієї з будівель в районі 16-ї станції Великого Фонтану. Двометрова змія розляглася на шифері, гріючись на сонечку.

Треба сказати, що директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповів, що в нашому регіоні водяться чотири види змій — два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні.

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