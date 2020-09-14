Протягом усього тижня жителі Одеси не відчують присутність осені в місті

Погода з 14 по 18 вересня буде переважно сонячна. Імовірність випадання опадів в Одесі вкрай мала, денна температура протягом найближчих днів триматиметься на рівні +20...+28 градусів. Прогнозом погоди на весь тиждень поділилися синоптики сайту Windy, передає Politeka.net

Потрібно відзначити, що у всіх районах Одеської області протягом усього тижня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тобто, ймовірність виникнення пожежі в регіоні залишається на найвищому рівні.

У понеділок, 14 вересня, в місті буде світити сонце. День буде трохи вітряним. Максимальна швидкість складе 5 метрів в секунду, і його напрямок не зміниться до вівторка.

Температура повітря вранці + 19 +20 градусів, вдень+26 + 27 градусів.

У вівторок, 15 Вересня, вітер змінить свій напрямок опівдні і стане північно-східним. Його максимальні пориви складуть 4 метри в секунду. Протягом дня сонце обіцяє радувати одеситів.

Температура вночі на стовпчиках термометра покаже +16+19, вдень +25+27.

У середу, 16 вересня, північно-західний вітер, який буде дути вранці зі швидкістю два метри в секунду, вдень змінить напрямок на східний, а ввечері розгорнеться на південний захід. Його пориви досягнуть 5 метрів в секунду. На небі протягом усього дня не з'явиться ні хмарки.

Температура вночі + 18+21, вдень не перевищить +26 градусів.

У четвер, 17 вересня, ранок в Одесі буде сонячним, але до обіду на небі з'являться Хмари. Північно-східний вітер змінить свій напрямок і стане південно-східним. Його пориви досягнуть 8 метрів в секунду.

Температура трохи опуститься і складе + 17 градусів вночі, вдень повітря прогріється до +25 градусів.

У п'ятницю, 18 вересня, ранок і день в Одесі очікуються хмарні. До вечора небо проясниться. Південний вітер буде дути зі швидкістю 1-2 метри в секунду.

Температура вночі + 15 +16 градусів, вдень не вище + 20.

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