У Подільському районі Одеської області ведуться пошуки дівчинки-підлітка

Про це повідомляє прес-служба регіонального ГУНП, передає Politeka.net

Відомо, що звуть зниклу Гуцан Христина, вона 2004 року народження. Серед ночі дівчинка пішла з дому і до теперішнього часу про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Христини: на вигляд 15-16 років, середньої статури, волосся довге чорне.

Була одягнена в довгий рожевий сарафан.

У поліції звернулися до всіх небайдужих, якщо вам що-небудь відомо про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити за телефонами (04862) 42 02 0, (050) 554 20 20 або за спецлінією "102".

До цього ми повідомляли, що на Закарпатті розшукували жителя Одеської області, який відправився в ліс за грибами і зник.

За інформацією рятувальників, 54-річний чоловік приїхав на відпочинок у село Шаян Хустського району.

Вранці 10 вересня він відправився в ліс за грибами і досі не повернувся. До розшуків підключили співробітників гірського пошуково-рятувального відділення з міста Іршава.

Відомо, що зниклим виявився житель села Лиманка Овідіопольського району Одеської області, 1956 року народження.

Також ми повідомляли, що минулого тижня на території Одеської області зникли 26 дітей.

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