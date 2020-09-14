В Одесі зав'язалася бійка з поліцією через відсутність маски
Інцидент трапився на одній із заправок в районі 3-ї станції Великого Фонтану. Відео розмістили очевидці в Telegram-каналі "Ху**а Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)
За розповідями свідків того, що сталося, молодий чоловік зайшов на заправку і там його відмовилися обслуговувати, через відсутність медичної маски на обличчі.
Хлопець став обурюватися, що йому не відпускають товар, а також почав буянити, в результаті очевидці викликали поліцію. Коли копи приїхали, на місці почався бунт. Порушника масочного режиму жорстко скрутили, наділи на нього наручники і посадили в машину.
Гривня різко знеціниться до кінця року, в Нацбанку зробили термінову заяву: "Ціни на ліки…"
Відео пустощів Галкіна з Пугачовою в авто підірвало мережу після чуток про розлучення: "Аллочка збереглася відмінно"
Українців попередили про "новий" карантин, термінова заява МОЗ: "Буде переглянута..."
Дешеві авто хлинуть в Україну, нові правила вступили в дію: "З 1 вересня..."
Його приятелі намагалися відбити і вступили в конфронтацію з поліцейськими. Ті, у свою чергу, відштовхували їх і затримали ще одного чоловіка.
"Що ви робите?",- чути голоси в кадрі.
Не так давно ми писали, що в супермаркеті Одеси зав'язалася бійка після прохання надіти маску.
За їх словами очевидців, конфлікт розгорівся в продуктовому магазині торгової мережі "Таврія В", на вулиці середній, 24.
Один чоловік зайшов в приміщення без маски, а інший зробив йому зауваження, в результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.
Нагадавши, у Затоці силовики з кийками побили людей: "хотіли перевірити кишені", нові деталі
Як повідомляла Politeka, в Одеському трамваї чоловіки влаштували розбірки з пенсіонерами, відео: "вломив і висадив"
Також Politeka писала, в Одесу повертається спека, в які дні засмажить найбільше