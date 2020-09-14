В Одесі зав'язалася бійка з поліцією через відсутність маски

Інцидент трапився на одній із заправок в районі 3-ї станції Великого Фонтану. Відео розмістили очевидці в Telegram-каналі "Ху**а Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За розповідями свідків того, що сталося, молодий чоловік зайшов на заправку і там його відмовилися обслуговувати, через відсутність медичної маски на обличчі.

Хлопець став обурюватися, що йому не відпускають товар, а також почав буянити, в результаті очевидці викликали поліцію. Коли копи приїхали, на місці почався бунт. Порушника масочного режиму жорстко скрутили, наділи на нього наручники і посадили в машину.

Його приятелі намагалися відбити і вступили в конфронтацію з поліцейськими. Ті, у свою чергу, відштовхували їх і затримали ще одного чоловіка.

"Що ви робите?",- чути голоси в кадрі.

Не так давно ми писали, що в супермаркеті Одеси зав'язалася бійка після прохання надіти маску.

За їх словами очевидців, конфлікт розгорівся в продуктовому магазині торгової мережі "Таврія В", на вулиці середній, 24.

Один чоловік зайшов в приміщення без маски, а інший зробив йому зауваження, в результаті чого словесна перепалка переросла в бійку.

Нагадавши, у Затоці силовики з кийками побили людей: "хотіли перевірити кишені", нові деталі

Як повідомляла Politeka, в Одеському трамваї чоловіки влаштували розбірки з пенсіонерами, відео: "вломив і висадив"

Також Politeka писала, в Одесу повертається спека, в які дні засмажить найбільше