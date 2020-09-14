Все більше шкіл в Одесі стикаються з вірусною інфекцією з Китаю

Так, вже стало відомо, що в місті 16 класів пішли на самоізоляцію. Про це повідомила в ході апаратної наради в мерії директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич, передає Politeka.net

Вона уточнила, мова йде про класи в різних школах Одеси.

«У школах триває нормальний навчальний процес. Співробітники спеціальних лабораторій провели в приміщеннях комплексну дезінфекцію", - розповіла Олена Буйневич.

Крім шкіл, за словами чиновниці, на самоізоляцію відправлені вихованці трьох груп в дитсадках.

Як відомо, з 1 вересня в українських школах відновилося навчання, проте з певними карантинними обмеженнями. Зокрема, дітям виділяють окремі класи, щоб вони менше пересувалися по школі і мінімально контактували з іншими. Також обов'язковим є носіння масок, регулярна дезінфекція рук і т. д.

Потрібно нагадати, що станом на ранок 14 вересня на території Одеської області знайшли ще 205 нових випадків зараження китайським вірусом за добу.

За темпами захворюваності Одеська область тепер займає друге місце в Україні після Харківської області.

Всього в регіоні з початку епідемії виявили 9 693 випадки захворювання-19. Від ускладнень померло 149 пацієнтів. Одужали-3 447 хворих.

За добу в Одеській області Covid - 19 виявили у дев'яти дітей і семи медиків.

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