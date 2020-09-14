У мережі показали, що відбувається на одеському пляжі після того, як з нього евакуювали злощасний танкер " Делфі»

Відповідне відео оприлюднив місцевий депутат Петро Іонов, передає Politeka.net(щоб переглянути кадри, доскролльте сторінку до кінця)

На відео можна побачити, як частину забруднених нафтопродуктами бонів витягли з води і просто кинули на березі.

Інша частина так і продовжує плавати в морі, де раніше знаходилося затонуле судно.

Також варто звернути увагу, що небезпечні бони ні трохи не турбують відпочиваючих, які прийшли позасмагати на пляж.

"Оксамитовий сезон у розпалі, танкер переможений! Нафтова терапія триває !!!",- іронізує депутат у підписі до відео.

Нагадаємо, що 10 вересня танкер "Делфі", через десять місяців після аварії, нарешті-таки покинув акваторію одеського пляжу. Його відбуксирували в морський порт міста Чорноморська.

Тим часом, в Держеконіспекції попередньо оцінили збиток від судна в 16 тисяч доларів США. Про це повідомив сьогодні начальник підрозділу Держекоінспекції в Одеській області Віталій Караулов. За його словами, ця сума зараз перевіряється. Незабаром судновласникові виставлять претензію і подадуть на нього позов.

#Делфи Бархатный сезон в разгаре, танкер побежден! Нефтяная терапия продолжается !!! Gepostet von Петр Ионов am Sonntag, 13. September 2020

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