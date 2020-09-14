В Одеській області було знайдено мертве тіло жінки в колодязі
Моторошну знахідку виявили біля будинку №59 по вулиці Дзержинського в місті Овідіополі квартиранти, повідомили в прес-службі ДСНС в Одесій області, передає Politeka.net
Як розповіли сусіди, співмешканець загиблої, якого звуть Михайло, частенько її бив після вживання алкоголю, а близько двох тижнів тому жінка і зовсім зникла. Однак про зникнення в правоохоронні органи ніхто не заявляв. Рятувальники витягли тіло з колодязя, а незабаром поліцейські затримали 57-річного підозрюваного.
На даний момент встановлюються всі обставини події.
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До цього ми повідомляли, в Одеській області знайшли тіло іноземного студента, який зник під час морської прогулянки на яхті ще минулого місяця.
Труп 21-річного громадянина Нігерії виявили 12 вересня в кілометрі від берега (причалу № 118) в Чорноморську.
Загиблим виявився студент Обарі-Марк Калеба. 20 серпня в компанії друзів він відправився відпочивати на яхті поблизу дачного селища Совіньон на півдні Одеси. Ті, хто з ним був у цей момент розповіли, що іноземець пішов купатися і не повернувся.
У поліції зазначили, що відомості за даним фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з позначкою "нещасний випадок".
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