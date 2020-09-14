Екологи заявили про загрозу зникнення "українського Мертвого моря", ситуація критична

Зокрема, в Одеській області висихає Куяльницький лиман з цілющими грязями, а лиман міліє просто щогодини.

Сіль, яка залишається після випаровування води, спочатку знищує лікувальний бруд, а поширившись вітром на родючі поля, починає вбивати родючі чорноземи, передає ТСН.

"Села навколо лиману гинуть та зникають. Коли вітер дме з боку лиману і піднімається пил, сольова буря, то земля змінює свою родючість, навіть при поливі в домашніх умовах все висихає", – йдеться в сюжеті журналістів ТСН.

Лиман існує завдяки попаданню в нього прісної води з річок. Основна артерія - це річка Великий Куяльник, яка вмирає, і не без допомоги людей.

"Видобуток піску призвів до зменшення водних ресурсів річки та лиману. Таких кар'єрів-десятки. А ще ставки і дамби",- підкреслюють журналісти.

За два роки Куяльницький лиман зменшився втричі. Зараз його глибина становить близько 30 сантиметрів, хоча ще два роки тому вона досягала метра.

Битва за лиман активно почалася кілька років тому. Щоб терміново рятувати водойму, прорили канал з моря. Замість прісної води в Куяльницький лиман почали заливати морську. Однак качати далі солону морську воду-небезпечно, тому що солоність підвищується.

Нагадаємо, дитячу лікарню в Одесі завалили сміттям, відео неподобства

Як повідомляла Politeka, мільйони пакетів повисли на деревах поблизу Одеси: лякаюче відео

Також Politeka писала, трасу Одеса-Київ засипало землею: наслідки негоди показали в мережі