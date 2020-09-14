У поліції взялися розслідувати порушення карантину під час масових гулянь на честь Дня міста Одеси

Таку інформацію оприлюднили на сайті Офісу президента, передає Politeka.net

"На святкуванні Дня міста в Одесі та Дніпрі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм",- в ході наради доповіли правоохоронці президенту Володимиру Зеленському.

Однак досудове розслідування розпочато тільки в Одеській області.

Якщо вина буде доведена, то організатори свят повинні понести адміністративне покарання у розмірі 170 тисяч гривень.

«У разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв'язок між цими святкуваннями і збільшенням кількості хворих на вірусну інфекцію або смертністю від цієї хвороби, — буде відкрито кримінальне провадження», — заявили на нараді.

Раніше ми повідомляли, що станом на ранок 14 вересня на території Одеської області знайшли ще 205 нових випадків зараження китайським вірусом за добу.

За темпами захворюваності Одеська область тепер займає друге місце в Україні після Харківської області.

Всього в регіоні з початку епідемії виявили 9 693 випадки захворювання-19. Від ускладнень померло 149 пацієнтів. Одужали-3 447 хворих.

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