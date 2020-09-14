В Одесі під колеса поїзда потрапила молода дівчина

Трагічний інцидент на залізниці біля Ленселища трапився вдень у понеділок, 14 вересня. Відео оприлюднили очевидці в соцмережах, передає Politeka.net(щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

Від отриманого удару вона загинула на місці.

"Зараз обставини трагедії встановлюються, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України», - йдеться в повідомленні прес-служби ГУНП в Одеській області.

До цього ми писали, в Одеській області було знайдено мертве тіло жінки в колодязі.

Моторошну знахідку виявили біля будинку №59 по вулиці Дзержинського в місті Овідіополі квартиранти.

Як розповіли сусіди, співмешканець загиблої, якого звуть Михайло, частенько її бив після вживання алкоголю, а близько двох тижнів тому жінка і зовсім зникла. Однак про зникнення в правоохоронні органи ніхто не заявляв. Рятувальники витягли тіло з колодязя, а незабаром поліцейські затримали 57-річного підозрюваного.

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