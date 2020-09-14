На одеському узбережжі в Аркадії обрушився схил

НП сталася на Трасі здоров'я біля скандального будівництва. Відео оприлюднили місцеві ЗМІ (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За даними видання, раніше на цьому місці забудовник ТОВ "Перлина" планував звести тут чотири 12-поверхові будівлі з підземним паркінгом на 552 автомобілі. При цьому, будівництво велося під виглядом берегоукріплювальних робіт, а висотки забудовник намагався видати за об'єкти рекреації.

В результаті будівництво припинили через суд. На даний момент роботи не ведуться, але забудовник оскаржує заборону в суді.

У той же час одеський громадські діячі розповіли, що ТОВ "Перлина" пов'язана з іншими скандальними забудовниками, в тому числі ЖК "Ля Мер" на 13-й станції Фонтану і "Грінвуд" в Ботанічному саду.

До цього ми писали, що екологи заявили про загрозу зникнення "українського Мертвого моря", ситуація критична.

Зокрема, в Одеській області висихає Куяльницький лиман з цілющими грязями, а лиман міліє просто щогодини.

Сіль, яка залишається після випаровування води, спочатку знищує лікувальну бруд, а поширившись вітром на родючі поля, починає вбивати родючі чорноземи.

"Села навколо лиману гинуть і зникають. Коли вітер дме з боку Лиману і піднімається пил, сольова буря, то земля змінює свою родючість, навіть при поливі в домашніх умовах все висихає", – кажуть екологи.

Лиман існує завдяки попаданню в нього прісної води з річок. Основна артерія - це Річка Великий Куяльник, яка вмирає, і не без допомоги людей.

"Видобуток піску призвів до зменшення водних ресурсів річки та лиману. Таких кар'єрів-десятки. А ще ставки і дамби", – стривожені вони.

Нагадаємо, що дівчинка з блакитними очима безвісти пропала під Одесою: фото і прикмети

А ще Politeka писала, що водій ритуальних послуг прославився після крадіжки в Одесі, відео ганьби: "забрав у небіжчика"

Також Politeka повідомляла, що нова напасть на пляжах Одеси, зроблено важливу заяву: де заборонено купатися