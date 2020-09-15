В Одесі спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пельменів та інших напівфабрикатів

Вогняна НП сталася пізно ввечері 14 вересня по вулиці Середня, 36 на терріторії заводу «Левада». Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в приміщенні кабінету фінансового директора підприємства на другому поверсі двоповерхової адміністративно-виробничої будівлі.

Пожежники ліквідували полум'я о 23: 13 на загальній площі 30 кв.м. В результаті НП вогонь знищив обробку стелі, пошкодив перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті.

За передбачуваною версією рятувальників - це підпал.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Збиток встановлюється.

У відомстві зазначили, що в гасінні були задіяні 13 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.

Очевидці діляться кадрами НП в соцмережах.

Завод ООО «Левада» в Одессе подожгли. Видео Пожар на территории завода по производству полуфабрикатов Левада произошел ночью в Одессе из-за поджога. 13 единиц пожарной техники и 40 спасателей выезжали на место происшествия, сообщила пресс-служба ГСЧС. Информация о пожаре по ул. Средняя, 36 в Малиновском районе города поступила спасателям в 22:34 понедельника. По прибытию на место вызова спасатели установили возгорание в помещении кабинета финансового директора предприятия на втором этаже двухэтажного административно-производственного здания. Спасатели ликвидировали пожар в 23:13 на общей площади 30 кв. м. Огонь уничтожил отделку потолка, повредил перекрытия, кровлю, имущество и оргтехнику в кабинете. Предполагаемая причина пожара – занесение источника огня извне неустановленным лицом. Погибших и пострадавших нет. Ущерб устанавливается. http://trassae95.com/all/news/2020/09/15/zavod-ooo-levada-v-odesse-podozhgli-video-58673.html Gepostet von Трасса Е-95 am Montag, 14. September 2020

Не так давно ми писали, що серйозна пожежа розгорілася в курортному селищі Приморське Кілійського району.

За словами очевидців, вогонь спалахнув у барі в самому центрі села. Його локалізувати не вдалося і пожежа перекинулася на територію ринку.

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