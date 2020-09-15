В Одесі спалахнула пожежа на підприємстві з виробництва пельменів та інших напівфабрикатів
Вогняна НП сталася пізно ввечері 14 вересня по вулиці Середня, 36 на терріторії заводу «Левада». Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області, передає Politeka.net
По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в приміщенні кабінету фінансового директора підприємства на другому поверсі двоповерхової адміністративно-виробничої будівлі.
Пожежники ліквідували полум'я о 23: 13 на загальній площі 30 кв.м. В результаті НП вогонь знищив обробку стелі, пошкодив перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті.
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За передбачуваною версією рятувальників - це підпал.
На щастя, загиблих і постраждалих немає. Збиток встановлюється.
У відомстві зазначили, що в гасінні були задіяні 13 одиниць техніки та 40 чоловік особового складу.
Очевидці діляться кадрами НП в соцмережах.
Не так давно ми писали, що серйозна пожежа розгорілася в курортному селищі Приморське Кілійського району.
За словами очевидців, вогонь спалахнув у барі в самому центрі села. Його локалізувати не вдалося і пожежа перекинулася на територію ринку.
Нагадаємо, що НП в багатоповерхівці Одеси: почалася термінова евакуація, відео
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