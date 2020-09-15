В Одеській області знову зафіксували новий антирекорд за темпами поширення китайської інфекції

Тк, станом на ранок 15 вересня на території Одеського регіону виявили ще 306 нових випадків інфікування вірусом за добу. І це найбільший показник за весь час епідемії. Про це повідомили в МОЗ, передає Politeka.net.

Всього в області з початку пандемії виявили 9993 випадки захворювання-19. За минулу добу від ускладнень померли ще три жителі Одещини, всього 152 пацієнта. Одужали за добу 63 людини, всього-2254. Ще 307 жителів Одеської області перебувають під підозрою.

Варто сказати, що вчора Регіон знову посів третє місце в країні за поширенням COVID-19. На першому-Тернопільська область (390 хворих за добу), на другому Харківська (307, всього на 1 випадок більше ніж у нас).

До цього ми повідомляли, що в поліції взялися розслідувати порушення карантину під час масових гулянь на честь Дня міста Одеси.Таку інформацію оприлюднили на сайті офісу президента.

"На святкуванні Дня міста в Одесі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм",- в ході наради доповіли правоохоронці президенту Володимиру Зеленському.

Якщо вина буде доведена, то організатори свят повинні понести адміністративне покарання у розмірі 170 тисяч гривень.

«У разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв'язок між цими святкуваннями і збільшенням кількості хворих на вірусну інфекцію або смертністю від цієї хвороби, — буде відкрито кримінальне провадження», — заявили на нараді.

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