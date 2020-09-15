Вогні спалахували в небі і опускалися в бік моря, де зникали

Деякі жителі Одеси повідомили, що стали свідками появи невпізнаного літаючого об'єкта в небі

Про те, що не тільки на нашій планеті існує життя, говорять регулярно. І про те, що позаземний розум існують - вірять теж багато. А деякі стверджують, що були свідками появи невпізнаного літаючого об'єкта, передає Politeka.net

Наприклад, увечері 14 вересня, соціальні мережі масово заполонили відеоролики, на яких відображені яскраві світяться об'єкти в небі над Одесою.

Одесити розповідали, що вогні спалахували в небі і опускалися в бік моря, де зникали. Через десять хвилин з'явилися ще чотири вогники, вони переміщалися по колу, а потім згасли. Люди припустили, що в місто прилетів НЛО.

"Я не знаю, що це, але ще трохи і я повірю в НЛО. Ось таку дурницю ми з друзями і з дітьми спостерігали сьогодні ввечері на морі протягом години, - написала одеситка і опублікувала відео.

Інші місцеві жителі згадали, що подібне явище вже спостерігали в Одесі, причому не один раз.

"Вже третій рік поспіль, у вересні спостерігаємо ось такі вогні осторонь авангарду, вид зі Слобідки (нафтовиків), - розповів чоловік, який спостерігав дивне явище.

До цього ми повідомляли, що українка показала дивовижні кадри з пляжу в Одесі, знявши, щось схоже на НЛО.

Мешканка Харкова, відпочиваючи на пляжі в Одесі, зняла, як над морем завис дивний яскравий куля.

"Раптово з'явилося на горизонті і також різко зникло, не попливло і тд, а просто розчинилося в повітрі. Внизу не відбиття від води, це від цієї кулі вниз щось тягнулося світиться", - йдеться в підписі до відео.

Сейчас в Одессе. Внезапно появилось на горизонте и также резко исчезло, не уплыло и тд, а просто растворилось. Внизу не отражение от воды, это от этого шара вниз что-то тянулось светящееся. Видео прислала харьковчанка @daryamei Gepostet von Харьков 1654 am Mittwoch, 24. Juni 2020

Також раніше повідомлялося, що жителі Одеської області спостерігали в небі дивний об'єкт шестигранної форми. Вони вважають, що це може бути саме НЛО.

На кадрах зафіксований світиться об'єкт шестигранної форми, який змінює свою форму і від якого відокремлюються інші об'єкти.

Нагадавши, у небі над Одесою помітили НЛО, унікальні кадри

Як повідомляла Politeka, "Наближається і віддаляється": в Одеській області зняли НЛО, неймовірне відео

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