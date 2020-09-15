Соціальні мережі розтривожило відео з Одеської лікарні, на якому показана низка з 17 машин швидкої допомоги в приймальне відділення
Кадрами поділилася волонтер Катерина Ножевніка на своїй сторінці у Фейсбук, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте страинцу до кінця)
За словами волонтера, відео зроблено в міській клінічній лікарні №3, де приймають людей з підозрою на китайську інфекцію. На ньому можна побачити як біля будівлі стоїть черга з 17 машин швидкої допомоги, щоб передати хворих в приймальне відділення.
"Приїхала я в лікарню номер 3, дізнатися про бабусю 82 роки, яку забрали вранці по швидкій із запаленням легенів і все .. нічого невідомо. А тут ось що ... 17 машин у черзі", - написала Ножевнікова.
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Користувачі в соцмережах миттєво включилися в обговорення, відзначимо, що в Одесі кількість хворих вірусом зростає з кожним днем і не виключено, що всьому виною масові гуляння на День Міста, 2 вересня.
"Тепер приїдьте туди о 8-9 ранку і послухайте нестямні крики родичів за померлими вночі пацієнтам. Вчора Калинчук розповів по ТБ як мруть тут при негативних тестах (про трьох знайомих). Співробітники лікарні ставляться до хворих і бригад швидкої допомоги дуже нешанобливо",
"Я так розумію черга Така, тому що визначили саме цю лікарню для лікування ковіда? Якби всі приймали пневмонії, то й черги не було?»,
"Великий Дальник школа закрита, вчителі з пневмонією, є підозри на ковід, діти теж багато хворіють.»,
"День міста нормально відсвяткували", - пишуть в мережі.
До цього ми повідомляли, в Одеській області знову зафіксували новий антирекорд за темпами поширення китайської інфекції.
Так, станом на ранок 15 вересня на території Одеського регіону виявили ще 306 нових випадків зараження вірусом за добу. І це найбільший показник за весь час епідемії. Про це повідомили в МОЗ.
Всього в області з початку пандемії виявили 9993 випадки захворювання-19. За минулу добу від ускладнень померли ще три жителі Одещини, всього 152 пацієнта. Одужали за добу 63 людини, всього-2254. Ще 307 жителів Одеської області перебувають під підозрою.
Нагадавши, епідемія не вщухає на Одещині: скільки нових життів забрала зараза
Як повідомляла Politeka, "Штрафи 170 тисяч": одеситів чекає розплата за масові гуляння на День міста
Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення