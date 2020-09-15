В Одесі все частіше під приціл грабіжників потрапляють літні люди
Про один такий випадок розповіли в прес-службі місцевої поліції, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте страинцу до кінця)
Напад стався в під'їзді багатоповерхового в районі Черьомушок.
Грабіжник кавказької зовнішності вистежив пенсіонерку, яка поверталася з продуктового магазину і напав на неї в під'їзді будинку на вулиці Академіка Філатова. Він повалив літню жінку на підлогу і зірвав з її шиї золотий ланцюг з хрестиком вартістю 7 тис.грн.
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Постраждала одеситка звернулася за допомогою в поліцію в незабаром копи затримали підозрюваного.
Ним виявився 29-річний рецидивіст однієї з країн Закавказзя, який був двічі оголошений в розшук і переховувався від суду і слідства.
Слідчі повідомили гастролеру про підозру за ч.2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Чоловікові загрожує шість років в'язниці.
Варто звернути увагу, що найчастіше про громадяни "однієї з країн Закавказзя" фігурують у зведеннях поліції про грабежі в Одесі.
Ще про один випадок стало відомо днями. Так, 8 вересня 77-річна пенсіонерка попросила незнайомця допомогти їй зняти пенсію в банкоматі. Чоловік з радістю погодився і після видачі купюр схопив гроші і зник.
Поліцейські розшукали зловмисникам того ж дня. Ним виявився 34-річний раніше судимий одесит, який вже встиг витратити вкрадені гроші в розмірі 1 100 гривень.
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