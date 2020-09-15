Неправильно припаркований автомобіль став причиною транспортного колапсу в центрі Одесі
Неприємний інцидент, який доставив незручності пасажирам і водіям трамваїв трапився вдень, 15 вересня, на вулиці Пантілеймонівській.
Відповідні фотографії розмістила на своїй сторінці у Фейсбук журналістка Ольга Левчук, передає Politeka.net
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Так, автохам на Мерседесі кинув свій автомобіль впритул до трамвайних рейок, через що не можуть проїхати вагони,які слідують за маршрутом №5 і №28. Водії трамваїв чекають, коли автовласник повернеться до своєї іномарки, щоб розблокувати рух. Зібралася вже значна низка з трамваїв.
До цього ми повідомляли, що в Одесі автохам вирішив об'їхати пробку по трамвайних коліях і застряг.
Інцидент зафіксували днями на спуску Марінеско в Одесі.
На кадрах можна побачити, як автомобіль марки Мерседес, водій якого сильно поспішав, не став стояти в пробці і вирішив її об'їхати по трамвайному полотну. В результаті колесо потрапило в колію, і іномарка просто застрягла.
Щоб не виходити і не ганьбиться, водій вирішив поїхати далі, згнітивши дисками і дряпаючи днище автомобіля.
"Ось так ось красень вирішив об'їхати пробку до Пересипського мосту і сіл", - розповіли інші водії.
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